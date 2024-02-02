Güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün anlamı nedir?
Güneş balçıkla sıvanmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Güneş balçıkla sıvanmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Herkes tarafından bilinen ve "saklamanın mümkün olmadığı şeyleri tanımlamak için kullanılan bir atasözüdür.

Farkında olunan bazı gerçeklerin değiştirilemeyeceğini ifade etmek için kullanılır.

Güneşin o büyüklüğü ile sıvanmasının mümkün olmayacağı gerçeği gibi; bir gerçeğin de yalanla örtbas edilmesinin mümkün olmayacağı anlatılmaya çalışılmaktadır.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ne kadar uğraşsan da boş, güneş balçıkla sıvanmaz her şey ortaya çıkacak."

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