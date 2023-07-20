Güneş çarpmasına birebir iyi geliyor. Mucize karışım ortaya çıktı

Soğan suyunun sıcak çarpmasına iyi geldiği ortaya çıktı. Güneş çarpmasına iyi gelen soğan suyu nasıl hazırlanır? Detaylar haberimizde…

Güneş çarpmasına birebir iyi geliyor. Mucize karışım ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Öldürücü sıcaklar ülkemizi kasıp kavuruyor. Bu süreçte sıcak çarpması ölümcül oluyor. Ölümcül sıcak çarpmasına iyi gelen soğan suyu dikkat çekti.

SOĞAN KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Hem çiğ hem pişirilerek tüketilen soğanın birçok çeşidi vardır. Kırmızı, sarı, arpacık, kuru, beyaz, mor ve yeşil soğan en çok bilinenleridir. Mor ya da beyaz soğan ise soğan suyu kullanımında tercih edilmemeli, soğan suyu kürü için kahverengi soğan kullanılmalıdır.

Kürü hazırlamadan önce soğanlar, sirkeli su ile yıkanmalıdır. Bir tencerenin içerisine iki su bardağı klorsuz su konulur ve kaynatılır. Su kaynadıktan sonra orta büyüklükte bir soğan, bıçak yardımı ile dörde bölünüp içine atılır. Beş dakika kaynadıktan sonra süzülür ve ılımaya başladığında tüketilir. Hazırladığınız suyu taze olarak tüketmeniz önemlidir.

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SOĞAN SUYU VÜCUT SICAKLIĞINI AZALTIYOR

Soğan suyu sıcak çarpması tedavisi için en iyi ilaçlardan biri olarak görülüyor. Kulakların arkasına ve göğüs bölgesine soğan suyu sürmek vücut ısısının düşmesine yardımcı olabiliyor. Az miktarda çiğ soğanın kimyon ve balla yenilmesi de tavsiye edildi. Salatalardaki çiğ soğanın da vücut sıcaklığını azaltabileceği bildirildi.

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI

-Soğan suyu, bağışıklık sisteminizi destekleyerek hastalıklara karşı korur

-Vücuttaki iltihaplanmalar azaltır

-Düzenli tüketildiğinde kan şekerini düzenler ve dengeler

-İçeriğindeki C vitamini cildi temizleyerek sivilce, akne oluşumunu en aza indirir

-Ciltteki kırışıklıkların azaltır, canlılık verir

-Gribe yakalanma riskini azaltır

-Vücutta yağ yakımını hızlandırdığı için obezite riskinin önüne geçer

-Diş çürümeleri ve diş eti sorunlarına iyi gelir

-Sindirimi kolaylaştırır

-Adet düzensizliği yaşayanlar için adet söktürücüdür

-Saçlarınızı güçlendirerek saç dökülmelerinizi azaltır

-Kulakta iltihabını giderip, kulak ağrısını azaltır

-Kalp ve damar rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olur

-Kemiklerin güçlenmesini sağlayarak, kemik erimesi gibi hastalıklara yakalanmanızı engeller.

-Kansere karşı iyi bir antioksidandır

-Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur

-Menopoz şikâyetlerinde azalma göstertir

-Uykusuzluğa ve eklem ağrılarına iyi gelir

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