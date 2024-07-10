Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri

Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar artıyor ve güneş çarpması riski de beraberinde geliyor.

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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 1

Güneş çarpması, yüksek sıcaklıklarda uzun süreli güneşe maruz kalma sonucu vücudun aşırı ısınması ve buna bağlı olarak ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkması durumudur.

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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 2

İşte güneş çarpmasına karşı dikkat edilmesi gerekenler ve belirtileri:

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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 3

Güneş Çarpmasının Belirtileri

  • Baş Ağrısı ve Baş Dönmesi: Güneş çarpmasının ilk belirtileri arasında yer alır. Özellikle uzun süre güneşte kalan kişilerde şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 4
  • Bulantı ve Kusma: Vücut ısısının artması mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 5
  • Aşırı Terleme ve Kuru Cilt: Başlangıçta aşırı terleme görülürken, durum ilerledikçe terleme durabilir ve cilt kuru ve sıcak hale gelebilir.
  • Hızlı ve Yüzeysel Nefes Alma: Vücut ısısının artması nefes alışverişini hızlandırır.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 6
  • Kas Krampları: Özellikle bacaklarda ve karında ağrılı kas krampları oluşabilir.
  • Bilinç Kaybı: Ciddi durumlarda bayılma ve bilinç kaybı yaşanabilir.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 7

Güneş Çarpmasından Korunma Yolları

  • Bol Su Tüketin: Vücudun susuz kalmaması için gün boyunca yeterli miktarda su içilmelidir. Alkol ve kafeinli içeceklerden kaçınılmalıdır.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 8
  • Güneşin En Dik Olduğu Saatlerde Dışarı Çıkmayın: 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşe direkt maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 9
  • Geniş Kenarlı Şapka ve Güneş Gözlüğü Kullanın: Başınızı güneşten koruyacak şapkalar ve UV korumalı gözlükler tercih edilmelidir.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 10
  • Hafif ve Açık Renkli Giysiler Giyin: Pamuklu, nefes alabilen ve açık renkli kıyafetler vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 11
  • Gölgede Kalın: Mümkün olduğunca gölgede kalın ve aşırı sıcaklarda fiziksel aktivitelerden kaçının.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 12
  • Güneş Koruyucu Kullanın: Güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için en az 30 faktörlü güneş kremi kullanılmalıdır.
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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 13

Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler

Güneş çarpmasından şüphelenildiğinde derhal serin bir ortama geçilmeli ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kişi serinletilmeye çalışılmalı, soğuk suyla ıslatılmış bezlerle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.

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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 14

Ancak, buz veya çok soğuk su kullanılmamalıdır, çünkü bu durum kan damarlarını daraltarak zararlı olabilir.

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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 15

Güneş çarpması, hafife alınmaması gereken ciddi bir sağlık sorunudur.

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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 16

Bu nedenle sıcak yaz günlerinde gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyun.

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Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri 17

Unutmayın, dikkatli olmak hayat kurtarır!

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