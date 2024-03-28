Güneş enerjisi kurulu gücü 12 bin megavatı aştı

Kaynak: AA
Güneş enerjisi kurulu gücü 12 bin megavatı aştı
Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünün ilk kez 12 bin megavatı aştığı ve 12 bin 425 megavata ulaştığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yılın ilk 2 ayında yüzde 51'in üzerine yükseldi. Bu oran, ocakta yüzde 51,63, şubatta yüzde 51,03 olarak kayıtlara geçti.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına iklim değişikliği hedefine ulaşmaya yardımcı olan yenilebilir enerjinin önemi her geçen gün daha da artıyor.

Türkiye'de şubatın sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün yüzde 56,21'ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

2023’ün sonunda 11 bin 316 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü ise şubat sonunda ilk defa 12 bin megavat bandını üzerine çıkarak 12 bin 425 megavatı gördü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Alparslan Bayraktar, bu gelişmekler kapsamında 2035 hedefin, yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek olduğunu şu aşamadaki mevcut tablo, 2035 hedefine emin adımlarla devam edildiğini söyledi.

Bayraktar, hedefin yenilenebilir enerjide 2035'e kadar her yıl 3 bin 500 megavatı güneş, 1500 megavatı rüzgar olmak üzere 5 bin megavatlık kurulu güç artışı. 2024 dahil önümüzdeki 12 yıl boyunca da toplamda 60 bin megavat yeni kurulu güce ulaşmasını istediklerini belirtti.

İlgili Haberler
HDI Sigorta ve Galatasaray SK iş birliği yenilendi
HDI Sigorta ve Galatasaray SK iş birliği yenilendi
Nomura: Yen ABD doları karşısında güçlenecek
Nomura: Yen ABD doları karşısında güçlenecek
TÜRSAB turizm yüzyılı iftarında hedeflerini anlattı
TÜRSAB turizm yüzyılı iftarında hedeflerini anlattı
İngiltere ekonomisi teknik resesyonda
İngiltere ekonomisi teknik resesyonda
S&P ABD’nin kredi notunu teyit etti
S&P ABD’nin kredi notunu teyit etti
Ekonomik güven endeksi martta arttı
Ekonomik güven endeksi martta arttı
Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu