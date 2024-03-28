Güneş enerjisi kurulu gücü 12 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yılın ilk 2 ayında yüzde 51'in üzerine yükseldi. Bu oran, ocakta yüzde 51,63, şubatta yüzde 51,03 olarak kayıtlara geçti.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına iklim değişikliği hedefine ulaşmaya yardımcı olan yenilebilir enerjinin önemi her geçen gün daha da artıyor.

Türkiye'de şubatın sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün yüzde 56,21'ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

2023’ün sonunda 11 bin 316 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü ise şubat sonunda ilk defa 12 bin megavat bandını üzerine çıkarak 12 bin 425 megavatı gördü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Alparslan Bayraktar, bu gelişmekler kapsamında 2035 hedefin, yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek olduğunu şu aşamadaki mevcut tablo, 2035 hedefine emin adımlarla devam edildiğini söyledi.

Bayraktar, hedefin yenilenebilir enerjide 2035'e kadar her yıl 3 bin 500 megavatı güneş, 1500 megavatı rüzgar olmak üzere 5 bin megavatlık kurulu güç artışı. 2024 dahil önümüzdeki 12 yıl boyunca da toplamda 60 bin megavat yeni kurulu güce ulaşmasını istediklerini belirtti.