Güneş fırtınaları hayatımızı alt üst edecek. Demiryollarını büyük tehlike bekliyor

İngiltere’nin Lancaster Üniversitesi’nde yapılan araştırmaların sonucuna göre bilim insanları güneşten gelen enerji patlamalarını içeren atmosferdeki değişikliklerin, iletişimden elektrik şebekelerine kadar dünyadaki birçok sistemde arızalara neden olabileceğini açıkladı.

TREN KAZALARINA NEDEN OLABİLİR

Bilim insanları, bu tehlikenin demiryolu sinyallerinin bozulmasına neden olabileceği ve bunun da tren kazalarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, Güneş fırtınalarından kaynaklanan jeomanyetik kaynaklı akımların nasıl tehlikeye yol açabileceğini iki güzergaha bakarak modelledi: West Coast Main Line'ın Preston'dan Lancaster'a uzanan bölümü ve Glasgow'dan Edinburgh'a uzanan hat. Bunlar, demiryolu sinyaline büyük ölçüde bağımlı olan iki demiryolu hattını oluşturuyor ve İngiltere’de demiryolu sinyalini bir elektrik devresiyle kontrol eden 50 binden fazla sinyalizasyon hattı devresi bulunuyor.

YAKIN ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK

Araştırmacılar, "Space Weather" adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni çalışmada, Güneş fırtınalarının bu devreleri değiştirebileceğini Keşfetti. Bilim insanlarına göre, bilimsel modeller bunun birkaç on yılda bir gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Çalışmanın yazarlarından Cameron Patterson, "En önemlisi, araştırmamız uzay havasının bir sinyali her iki yöne de çevirebileceğini, kırmızı bir sinyali yeşile ya da yeşil bir sinyali kırmızıya çevirebileceğini gösteriyor. Bu durum güvenlik açısından son derece önemli.

Sistemin çeşitli bileşenleri için gerçekçi özellikler kullanarak sinyalizasyon hattı devrelerinin bir bilgisayar modelini oluşturarak, İngiltere’de her birkaç on yılda bir bu hat devrelerinde arızaları tetikleyebilecek uzay hava olaylarının beklendiğini tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Patterson, "Araştırmamız, uzay havasının demiryolu sinyalizasyon sistemi için nispeten nadir de olsa ciddi bir risk oluşturduğunu, gecikmelere neden olabileceğini ve hatta daha kritik güvenlik sonuçları doğurabileceğini gösteriyor. Bu doğal tehlikenin ciddiye alınması gerekiyor." diyerek sözlerine devam etti.

1859’DA BENZERİ DURUM YAŞANMIŞTI

Dünya, 1859 yılında “Carrington Olayı” olarak bilinen ve telgraf sinyallerini devre dışı bırakacak kadar güçlü olan bir olayla ve diğer aksaklıklarla sarsıldı. Bu olay bugün gerçekleşseydi, çalışmada incelenen her iki tren hattında da yaygın sorunlara yol açmak da dahil olmak üzere geniş çaplı aksaklıklara neden olurdu.