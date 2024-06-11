Güneş kremini böyle kullanmazsanız cilt hastalıklarına yakalanabilirsiniz

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, güneşten koruyucu kremlerin kullanımı hakkında önemli bilgiler verdi.

Güneş koruyucu kremler, dışarı çıkmadan yaklaşık 30 dakika önce sürülmeli ve her 2-3 saatte bir yeniden uygulanmalı.

Krem, tüm açıkta kalan cilt yüzeylerine eşit şekilde dağıtılmalı ve dudaklar gibi hassas bölgeler unutulmamalı.

Yüz için önerilen miktar, yaklaşık 1/3 çay kaşığı kadardır. Ayrıca, UVA ışınlarının camdan geçebildiği ve özellikle araç kullanırken güneş koruyucu kullanımının önemli olduğu vurgulandı.

Doç. Dr. Demir, güneşin cilt üzerindeki etkilerini ve güneş kremlerinin önemini açıklarken, ultraviyole ışınlarının cilt üzerindeki etkilerinin mevsim, coğrafi bölge, maruz kalınan süre ve deri tipi gibi faktörlerle değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Güneşin uzun vadede cilt yaşlanmasına ve cilt kanseri dahil olmak üzere çeşitli cilt problemlerine yol açabileceğini ifade etti.

BEBEKLERDE GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIMI:

Altı aydan küçük bebeklerde güneş koruyucu kullanımı önerilmez. Bu yaş grubundaki bebekler, güneşin zararlı etkilerinden şapka ve koruyucu giysiler gibi fiziksel yöntemlerle korunmalı.

Altı aydan büyük bebek ve çocuklarda ise, alerjik reaksiyonlara yol açmayan ve yoğun koruma sağlayan fiziksel filtre içeren güneş koruyucular tercih edilmeli.

GÜNEŞ KREMİ SEÇİMİ VE UYGULAMA:

Cilt tipine göre güneş kremi seçimi önemli. Kuru ciltler için yağda su emülsiyonları şeklinde olan kremler, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için su bazlı yağsız ürünler önerilir.

Güneş koruyucuların hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı koruma sağlaması gerektiği, bu nedenle en az 30 SPF içeren ve PPD değeri yüksek ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

ARAÇ KULLANIRKEN GÜNEŞTEN KORUNMA:

Güneş koruyucuların, güneşe maruz kalmadan önce ve gün içinde düzenli olarak yeniden uygulanması gerektiği, ayrıca araç kullanırken de güneş koruyucu kullanımının önemli olduğu belirtildi.

Akşam yatmadan önce güneş koruyucuların ciltten temizlenmesi, cilt sağlığı için önemli.