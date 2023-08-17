Güneş yanıkları ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanı uyardı

Acil Servis Sorumlusu Dr. Enis Elmas, güneş yanıklarının dikkate alınması gereken önemli bir durum olduğunu belirterek, “Güneş yanığı ikinci derece yanık seviyesine ulaşabilir” dedi.

KAYNAK: İHA
Güneş yanıkları ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanı uyardı

Son günlerde yaşanan aşırı sıcakların da etkisi ile özellikle açık havada, havuz veya denizde serinlemek isterken güneş yanığına maruz kalanlar nedeniyle sağlık kuruluşlarında gözle görülür bir artış yaşandığını söyleyen Acil Servis Sorumlusu Dr. Enis Elmas, bu durumun kimi zaman çok ciddi bir hal alabildiğini belirterek, korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR

Güneş yanıklarının etkisinin günlerce sürebilen ve dikkate alınması gereken önemli bir durum olduğunu belirten Dr. Enis Elmas şunları belirtti:

“Bu tarz yanıklar, UV ışınlarının etkisiyle ciltte ikinci dereceye kadar olabilen bir yanıklardır. Güneş yanığı, hafif kızarıklık ve cilde dokununca ortaya çıkan hassasiyete bağlı hafif acı şeklinde kendini hissettirir. Diğer yandan güneş yanığı ikinci derece yanık seviyesine ulaştığında cildin üst kısmı şişerek kabarır ve su toplar. Bu durumda ciddi bir acı hissi duyulur ve ciltte birtakım deformasyonlar oluşabilir. Ayrıca su toplayan yerlerdeki ölü derinin soyulması vücudu enfeksiyonlara açık hale getirebilir. Söz konusu belirtilere baş ağrısı, ateş, bulantı, yorgunluk hissi ve görüşte bulanıklık da ekleniyorsa hastanın zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması önerilir”

TEDAVİ BELİRTİLERE YÖNELİK YAPILIYOR

Tedavide merdiven altı ürünlere veya kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden Dr. Enis Elmas, “Güneş yanığı tedavisinde hedef, bireyin ağrı, ciltteki şişlik ve oluşturduğu rahatsızlıkları azaltmaya yöneliktir” diyerek bu süreçte cildin daha fazla güneş ışığına maruz bırakılmamasını ve iyileşme döneminde cildin güneşten mutlaka korunması gerektiğini söyledi.

AÇIK TENLİLER DAHA DİKKATLİ OLMALI

Özellikle çocuklarla açık tenli ve hassas cilt yapısına sahip bireylerin güneş yanıklarına karşı çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Enis Elmas, güneşten korunmak için yapılabilecekleri ise şöyle sıraladı:

“Güneş ışınlarının en şiddetli olduğu öğlen saatlerinde (11.00-16.00 arası) güneşe çıkmamaya özen gösterin.

Dışarı çıkmak zorundaysanız gölge yerlerde olmaya gayret edin.

Şemsiye ve şapka kullanın, açık renk pamuklu giysiler giyinin.

Güneşten koruyan ürünleri bilerek kullanmaya çalışın. Yüz, omuz, ense ve boyun gibi güneş ışınlarından daha yoğun etkilenen bölgeleriniz için koruyucu ürünler kullanın.

Satın alacağınız koruyucu ürünlerin faktörünü belirlerken cilt tipinizi göz önünde bulundurun, gerekirse uzman bir hekime danışın.

Koruyucu ürünleri güneşe çıkmadan yarım saat önce cildinize uygulayın. Yeterli miktarda ve kalınlıkta sürerek cildinize eşit miktarda yedirin.

Havuz veya denize girdiğinizde, havlu ile kurulandığınızda veya terlediğinizde güneş koruyucunuzu gün boyunca cildinize tekrar uygulayın.”

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