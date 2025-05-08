Güney Afrika döviz rezervleri 67.6 milyar dolara ulaştı

Güney Afrika'nın brüt döviz rezervleri, Nisan 2025 itibarıyla 67.585 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Mart ayında 67.450 milyar dolar olan rezervler, özellikle altın rezervleri ve IMF Özel Çekme Hakkı SDR varlıklarındaki artışla desteklendi. Altın rezervleri 12.588 milyar dolardan 13.192 milyar dolara yükselirken, SDR varlıkları 6.306 milyar dolardan 6.436 milyar dolara çıktı.

Öte yandan, Güney Afrika Merkez Bankası'nın ileri pozisyonları da dikkat çekici bir artış gösterdi. Swap ve diğer tamamlanmamış işlemleri temsil eden bu kalem, Mart ayında 0.526 milyar dolarken Nisan ayında 0.791 milyar dolara yükseldi.

Ancak aynı dönemde ülkenin yabancı para cinsinden rezervlerinde düşüş gözlendi. Mart ayında 48.556 milyar dolar olan döviz rezervleri, Nisan ayında 47.957 milyar dolara geriledi. Bu durum, genel rezerv artışının sadece döviz değil, altın ve SDR gibi diğer varlık türlerinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Güney Afrika’nın rezervlerindeki bu çeşitlilik, küresel finansal dalgalanmalara karşı ülkeyi daha dirençli hale getiriyor.