Güney Afrika, Ruanda'yı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti

Güney Afrika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki (DKC) M23 isyancılarının saldırısında dokuz askerinin hayatını kaybetmesinin ardından, Ruanda ordusunun isyancılara destek verdiğini belirterek sert bir açıklama yaptı.

Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Mathu Joyini, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Ruanda Savunma Kuvvetleri’nin M23’e verdiği destek durdurulmalı. M23, tüm düşmanca eylemlerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden çekilmelidir” dedi. Joyini, bu saldırıların Luanda süreciyle sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.

Joyini, “Barış gücü misyonlarının siyasi müdahaleler nedeniyle etkisiz hale geldiği bir dünyayı kabul edemeyiz. Uluslararası toplum, bu karmaşık çatışmaya karşı kararlı adımlar atmalıdır” ifadelerini kullandı.

Watch Ambassador Joyini at the United Nations Security deliverying South Africas statement on the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo https://t.co/l7jAHsNWgw pic.twitter.com/D34rFblzLN