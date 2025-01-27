Güney Afrika, Ruanda'yı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti

Güney Afrika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki (DKC) M23 isyancılarının saldırısında dokuz askerinin hayatını kaybetmesinin ardından, Ruanda ordusunun isyancılara destek verdiğini belirterek sert bir açıklama yaptı.

Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Mathu Joyini, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Ruanda Savunma Kuvvetleri’nin M23’e verdiği destek durdurulmalı. M23, tüm düşmanca eylemlerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden çekilmelidir” dedi. Joyini, bu saldırıların Luanda süreciyle sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.

Joyini, “Barış gücü misyonlarının siyasi müdahaleler nedeniyle etkisiz hale geldiği bir dünyayı kabul edemeyiz. Uluslararası toplum, bu karmaşık çatışmaya karşı kararlı adımlar atmalıdır” ifadelerini kullandı.

Watch Ambassador Joyini at the United Nations Security deliverying South Africas statement on the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo https://t.co/l7jAHsNWgw pic.twitter.com/D34rFblzLN — Chrispin Phiri ???????? (@Chrispin_JPhiri) January 27, 2025

ASKERİ KAYBIN ARDINDAN SERT TEPKİ

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF), 25 Ocak 2025’te Goma yakınlarında M23 isyancılarının saldırısı sonucu dokuz askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Güney Afrika Hükümeti, barış güçlerine yönelik bu saldırıları kınayarak, BM’nin bu tür saldırılara karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Joyini, “Barış güçlerinin hayatını kaybetmesi asla kabul edilebilir bir bedel olmamalıdır. Bu Güvenlik Konseyi, barış güçlerine yönelik saldırılara karşı net bir duruş sergilemeli ve barış gücü misyonlarının güvenliğini sağlamalıdır” dedi.

Kongo'da şiddet tırmanıyor: İsyancılar Goma şehrini kuşattı

PARLAMENTO TARTIŞMASI TALEBİ

Demokratik İttifak’ın (DA) Savunma Sözcüsü Chris Hattingh, Güney Afrika askerlerinin DKC’deki göreve yeterince donanımlı olmadan gönderildiğini öne sürerek, bu durumu parlamentoda tartışmaya çağırdı. Hattingh, “Güney Afrika askerlerinin güvenliği, yetersiz savunma stratejileri nedeniyle risk altında” diyerek, hükümetin askerlerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti.

Mathu Joyini, DKC’deki krizin çözümü için Luanda ve Nairobi süreçlerinin yeniden başlatılması gerektiğini belirterek, tarafları müzakere masasına dönmeye davet etti. Güney Afrika’nın bu süreçteki rolünün barışı ve bölgesel istikrarı desteklemek olduğunu vurguladı.