Kongo'da şiddet tırmanıyor: İsyancılarılar Goma şehrini kuşattı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Goma, M23 isyancılarının saldırılarıyla kuşatma altında. Goma, Kivu Gölü kıyısında milyonlarca kişinin yaşadığı bir kent olup stratejik bir öneme sahip. İsyancıların ilerleyişini engellemek için 25 kilometre mesafedeki Sake şehrinde ağır çatışmalar yaşanıyor. Güney Afrika ordusuna göre, çatışmalarda dokuz Güney Afrikalı barış gücü askeri, iki tanesi MONUSCO görev gücü üyesi olmak üzere hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler, Goma’daki gereksiz personelini tahliye edeceğini açıklarken, bölgedeki temel yardım operasyonlarının devam edeceğini duyurdu. Gıda ve sağlık desteği başta olmak üzere hayati yardımlar bölgedeki sivillere ulaştırılmaya çalışılıyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE RUANDA’NIN ROLÜ

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği, M23 isyancılarının şiddet eylemlerini derhal durdurmasını talep etti. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ruanda’nın M23'e verdiği desteği kınayarak, bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti. BM raporlarına göre, bölgede binden fazla Ruanda askeri bulunduğu iddia ediliyor. Ancak Ruanda, bu suçlamaları reddediyor.

Kongo hükümeti, diplomatik gerilimi tırmandırarak Ruanda ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Kinşasa'daki Ruanda konsolosluğuna, faaliyetlerini 48 saat içinde durdurması talimatı verildi.

COLTAN: ZENGİN KAYNAKLAR, SÜREGELEN YIKIM

Doğu Kongo, dünyanın en değerli metallerinden biri olan Coltan yataklarına ev sahipliği yapıyor. Lityum-iyon piller, akıllı telefonlar ve elektronik cihazların üretiminde kritik bir öneme sahip olan Coltan, M23 isyancılarının kontrolüne geçmiş durumda.

BM verilerine göre, sadece son üç haftada 400 bin kişi bölgedeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etti. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan siviller, güvenli bir yaşam umuduyla komşu Ruanda’ya kaçmaya çalışıyor.

BARIŞ GÜCÜ TARTIŞMALARI

MONUSCO barış gücü misyonu, Kongo'da 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Ancak, Kinşasa hükümetinin baskısı üzerine, BM Güvenlik Konseyi Aralık 2023’te hızlandırılmış bir çekilme kararı aldı. Şiddet olaylarının devam ettiği ortamda, bu çekilme kararı tartışmalara yol açıyor.