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Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı. 10 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankerinin patlamasıyla ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti...

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:37
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Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı. 10 kişi öldü

Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı. 10 kişi öldü
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Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patladı.

İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu. (AA)

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Etem Sevik
24.12.2022 20:44
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankerinin patlamasıyla hayatını kaybeden 10 kişiye Allah'tan rahmet diliyor, ölenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.  
 
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