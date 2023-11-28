Güney Afrika'da asansör faciası. 11 ölü 75 yaralı

Güney Afrika'da bir platin madeninde asansör düşmesi sonucu 11 işçi ölürken 75 kişi de yaralandı.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Güney Afrika'da asansör faciası. 11 ölü 75 yaralı

Güney Afrika’da platin madenince can pazarı yaşandı. Madende çalışan işçileri yüzeye taşıyan asansörün yere çakılması sonucu 11 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam ülkenin kuzeyinde yer alan Rustenburg kentindeki bir madendeki işçi vardiyasının değişimi sırasında meydana geldi. Yaralı işçilerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Impala Platinum Holdings (Implats) CEO'su Nico Muller yaptığı açıklamada yaşanan kazanın "Implats tarihindeki en karanlık gün" olduğunu söyledi. Implats, asansörün düşmesine neyin sebep olduğuna ilişkin bir soruşturmanın başladığını söyledi.

Ülkede 2022'de tüm maden kazalarında 49 ölüm yaşanırken en büyük platin üreticisi ve maden üreticilerinden biri olan ülkede maden kazalarının sık sık meydana geldiği belirtildi.

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