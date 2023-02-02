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Güney Afrika'da silahlı saldırılar: 10 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde iki ayrı silahlı saldırıda toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:38
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Güney Afrika'da silahlı saldırılar: 10 kişi öldü

Güney Afrika'da silahlı saldırılar: 10 kişi öldü
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup silahlı saldırgan, dün akşam Doğu Cape eyaletinin Tantseka bölgesinde bir çiftliği basarak 62 yaşında bir kadın, onun 46 yaşındaki kızı ve 13 yaşındaki torunu olmak üzere 3 kişiyi öldürdü.

İlk olaydan yaklaşık 4 saat sonra 30 kilometre mesafedeki Qunu bölgesinde meydana gelen ikinci olayda, saldırganların bir evi basarak yaşları 32 ila 46 arasında değişen 4'ü erkek, 3'ü kadın toplam 7 kişiyi katlettiği belirtilen açıklamada, toplamda 10 kişinin hayatını kaybettiği iki olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ancak iki saldırı arasında henüz somut bir bağlantı kurulamadığı bilgisi paylaşıldı.

Doğu Cape Eyaleti Başbakanı Oscar Mabuyane, konuya ilişkin açıklamasında, "acımasız ve anlamsız" olarak nitelendirdiği bu saldırıların topluma korku ve endişe aşıladığını kaydetti.

Güney Afrika'da suç

Dünyanın en yüksek suç oranlarına sahip ülkeleri arasında yer alan Güney Afrika'da son yıllarda söz konusu oranlarda keskin bir artış yaşanıyor.

Resmi verilere göre, sadece geçen yıl temmuz, ağustos ve eylülde 7 binden fazla kişi cinayete kurban giderken, aynı dönemde 50 binden fazla soygun, 13 binden fazla cinsel saldırı ve 4 bini aşkın adam kaçırma vakası yaşanmıştı.

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