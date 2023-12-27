Güney Afrika'yı sel vurdu. 6 kişi öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Afrika'yı sel vurdu. 6 kişi öldü
Güney Afrika'da aşırı yağışlar sel baskınlarına sebep olurken, 6 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi ise kayıp.

Güney Afrika'nın Ladysmith kentinde şiddetli yağışlar bir nehrin taşmasına neden oldu. Şiddetli sular kasabayı ve çoğu Noel bayramını kutlamak için evlerine dönmeye çalışan ailelerle dolu bir yolu sular altında bıraktı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada şehrin altyapısının aşırı zarar gördüğü bildirilirken, bir evi suların etkisiyle yıkıldığı açıklandı. Aynı aileden olan 3 kişinin burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Ekipler arama-kurtarma faaliyetlerini yürütürken, nehre sürüklenen 3 araç ve 1 karavana ulaştı. Karavan içerisinde de 3 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililer, şimdiye kadar 6 kişinin cesedine ulaşabildiklerini 10 kişinin ise kayıp olarak bildirildiğini açıkladı. Ancak kayıplara henüz ulaşamadıklarını bildirdiler.

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