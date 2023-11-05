Güney Amerika'nın en büyüğü Fluminense oldu. Felipe Melo gözyaşlarını tutamadı

Copa Libertadores finalinde Boca Juniors'ı mağlup eden Fluminense ilk kez şampiyon oldu.

Güney Amerika'nın en büyüğü Fluminense oldu. Felipe Melo gözyaşlarını tutamadı

Güney Amerika’nın en büyük futbol organizasyonu olan Copa Libertadore finalinde Fluminense ile Boca Juniors karşı karşıya geldi.

TARİHLERİNDE İLK KEZ ŞAMPİYON OLDULAR
Brezilya ekibi Fluminense Arjantin temsilcisini 2-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

UZATMALARDA KAZANDILAR
Fluminense, 36. dakikada German Cano'nun golüyle öne geçti. Boca Juniors ise Luis Advincula'nın 72. dakikadaki cevabıyla maçı uzatmalara taşıdı. Fluminese, 99. dakikada John Kennedy'nin golüyle kupayı kazandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Fluminense forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, ilk 11'de başladığı maçta 52 dakika forma giyerken zaferin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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