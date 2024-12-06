Güney Çin Denizi'nde hareketli dakikalar! 3 ülkeden ortak tatbikat

Düzenleme: Kaynak: İHA
Güney Çin Denizi'nde hareketli dakikalar! 3 ülkeden ortak tatbikat

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde ABD ve Japonya ile ortak tatbikat düzenledi.

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde ABD ve Japonya ile ortak tatbikat düzenlendiğini açıkladı.

Çin'in Filipinler'e ait gemiye kasıtlı olarak çarpmasının ardından Filipinler ortak tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu. Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgede ABD ve Japonya ile deniz tatbikatı düzenlediği belirtildi.

Tatbikatta ABD Donanması'na P-8A Poseidon devriye uçağı, Filipinler Donanması'na ait BRP Andres Bonifacio devriye gemisi ile Japonya'ya ait C-90 tipi küçük uçak ve JS Samidare gemisi yer aldı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri ve ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın uluslararası hukuka uygun bir şekilde ve seyrüsefer güvenliği ile diğer devletlerin hak ve çıkarları gözetilerek yürütüldüğü ifade edildi.

ÇİN'E AİT GEMİ, FİLİPİNLER GEMİSİNE ÇARPMIŞTI

Filipinler Sahil Güvenliği tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, tartışmalı Scarborough Resifi civarında gerçekleştirilen devriye sırasında Filipinler gemilerinin Çin donanma gemisi ve Çin Sahil Güvenliğinin saldırgan eylemlerine maruz kaldığı belirtilmişti. Yerel saatle 06.30 civarında Çin sahil güvenlik gemisinin Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait gemiye tazyikli su sıktığı, daha sonra kasıtlı olarak yandan çarptığı ifade edilmişti.

Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken, Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor.

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