Güney Kore, DeepSeek’i yasakladı

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore, DeepSeek’i yasakladı

Güney Kore hükümeti, Çinli AI laboratuvarı DeepSeek’in veri güvenliği politikalarını incelemek amacıyla, uygulamanın ülkedeki mağazalardan indirilmesini geçici olarak engelledi. Yetkililer, şirketin kişisel veri yönetimiyle ilgili eksiklikleri gidermesi gerektiğini belirtti.

Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu (PIPC), DeepSeek’in Güney Kore’nin gizlilik yasalarına uyum sağlaması halinde uygulamanın yeniden indirilebilir olacağını açıkladı. Mevcut kullanıcıların uygulamayı ve web sürümünü kullanmaya devam edebileceği belirtilirken, komisyon kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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DeepSeek, ocak ayının sonlarında Güney Kore pazarına giriş yaptı. Ancak PIPC, Çinli şirkete veri toplama ve işleme yöntemleri hakkında sorular yönelttikten sonra, şirketin üçüncü taraf hizmetleri ve gizlilik politikalarında eksiklikler tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, DeepSeek’in Güney Koreli kullanıcıların verilerini TikTok’un çatı şirketi ByteDance’e aktardığı ortaya çıktı.

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Çinli firma konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, DeepSeek’in Güney Kore’de yerel bir temsilci atadığı ve ülkenin gizlilik yasalarına tam olarak hakim olmadığını kabul ettiği belirtildi. Şirket, geçen hafta Güney Koreli yetkililerle iş birliği yapacağını duyurdu.

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Öte yandan, Güney Kore’nin Sanayi Bakanlığı, polis teşkilatı ve devlete ait enerji şirketi Korea Hydro & Nuclear Power, güvenlik endişeleri nedeniyle DeepSeek’i resmi cihazlardan engelledi. Avustralya ve İtalya da benzer nedenlerle DeepSeek kullanımını kısıtlarken, Tayvan hükümet departmanlarında bu AI teknolojisinin kullanılmasını yasakladı.

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