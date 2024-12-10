Güney Kore Devlet Başkanı'na gözaltı kararı

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti.
NE OLMUŞTU?
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık tarihinde sıkıyönetim ilan etmişti. Sıkıyönetim kararının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısında bulunmuştu ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'in önünde konuşlanarak vekillerin meclise girmelerine engel olmuştu.
Güney Kore'deki siyasi partilerin olağanüstü toplanmasının ardından sıkıyönetimin kaldırılmasına yönelik talep 190 milletvekilinin oyu ile kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.
Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.