Güney Kore kavruluyor. Aşırı sıcaklar 23 can aldı

Güney Kore'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısı 23'e yükselirken, aşırı sıcaklara ilişkin Seul hükümeti tarafından yapılan uyarının en yüksek olan "ciddi" seviyesinde devam ettiği bildirildi.