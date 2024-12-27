Güney Kore Parlamentosu geçici cumhurbaşkanı Han Duck-soo'yu azletti

Güney Kore'de siyasi kriz daha derinleşti. Cuma günü yapılan oylama ile geçici Cumhurbaşkanı Han Duck-soo'nun azledilmesine karar verildi. Bu karar, eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından yaşanan anayasa krizini daha da karmaşık hale getirdi. Yoon, bu girişimi sonrası yargılanmakta ve halen Anayasa Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Parlamentodaki oylama sonrası Han Duck-soo, daha fazla karmaşa yaşanmaması için görevinden ayrılacağını belirtti. Muhalefet, Han'ı Anayasa Mahkemesi'nde boş olan üç hakim pozisyonunu doldurmamakla suçlayarak azil sürecini başlattı. Parlamentoda çoğunluğa sahip olan muhalefet Demokratik Parti tarafından onaylanan üç hakimi, Han'ın iki partinin anlaşmasını bekleme kararı nedeniyle atanmamıştı. Güney Kore anayasasına göre, bir cumhurbaşkanının azledilmesi için Anayasa Mahkemesi'nde altı hakimin oyu gerekiyor. Ancak mevcut hakimlerle oybirliği sağlanması gerektiğinden, tam dolu olmayan mahkeme bile karar alabilir.

Muhalefet lideri Lee Jae-myung, Han'ın "isyana teşebbüs" ettiğini iddia ederek azil sürecini başlatmaktan çekinmeyeceğini vurgulamıştı. Oylamaya katılan 300 milletvekilinden 192'si azil lehine oy kullanırken, iktidar partisi milletvekilleri oylamayı boykot etti.

Azil kararının ardından, Han Duck-soo'nun yerine Maliye Bakanı Choi Sang-mok geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Han, azil kararına saygı duyacağını ve Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararını bekleyeceğini ifade etti.