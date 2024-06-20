Güney Kore’de acil durum ilan edildi

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Yoon, başkent Seul'ün güneyindeki Seongnam Ar-Ge Merkezi'nde düzenlenen bir toplantıda konuştu ve "düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus" konularına değindi.

Yoon, hükümetin düşük doğum oranı sorununu çözmek için her türlü çabayı göstereceğini belirterek, "Bugün resmen demografik ulusal acil durumu ilan ediyorum. Düşük doğum oranı sorununu aşılana kadar kapsamlı bir müdahale sistemi kuracağız" dedi.

Başkan Yoon, bu çerçevede iş ve yaşam dengesini iyileştirmek, çocuk bakımını güçlendirmek ve daha iyi konut sağlamak gibi üç ana alana odaklanacaklarını açıkladı. Ebeveynlerin üzerindeki eğitim yükünü hafifletmek için çocuk bakımına desteklerin artırılacağını ve ilkokullarda okul sonrası programların genişletileceğini sözlerine ekledi.

Yoon ayrıca, önlemlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için geçici olarak Nüfus Strateji Planlama Bakanlığı'nın kurulacağını duyurdu.

Güney Kore, 2023 yılında 0,72'lik doğum oranıyla düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti. Güney Kore İstatistik Kurumu'nun 19 Mart'ta paylaştığı verilere göre, ülkedeki yıllık doğum sayısındaki düşüş eğilimi devam etmektedir.