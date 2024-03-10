Güney Kore'de balıkçı teknesi alabora oldu: 4 ölü

Tongyeong açıklarında seyreden bir balıkçı teknesi henüz bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 2'si Güney Koreli, 7'si Endonezyalı 9 mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.

20 kurtarma botu ve 4 uçak desteğiyle devam eden çalışmalar sırasında, Güney Koreli kaptan ve 3 Endonezyalı mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı. Halen kayıp olan 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken alabora olan 20 tonluk teknenin ise denizden çıkarılacağı iletildi. Kazanın sebebinin anlaşılabilmesi amacıyla detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.