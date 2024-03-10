Güney Kore'de balıkçı teknesi alabora oldu: 4 ölü

Kaynak: İHA
Güney Kore'de balıkçı teknesi alabora oldu: 4 ölü
Güney Kore’de bulunan sahil kenti Tongyeong açıklarında, 9 mürettebatı bulunan bir balıkçı teknesi alabora oldu. 4 mürettebatın hayatını kaybettiği, 5 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği açıklandı.

Tongyeong açıklarında seyreden bir balıkçı teknesi henüz bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 2'si Güney Koreli, 7'si Endonezyalı 9 mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.

20 kurtarma botu ve 4 uçak desteğiyle devam eden çalışmalar sırasında, Güney Koreli kaptan ve 3 Endonezyalı mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı. Halen kayıp olan 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken alabora olan 20 tonluk teknenin ise denizden çıkarılacağı iletildi. Kazanın sebebinin anlaşılabilmesi amacıyla detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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