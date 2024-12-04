Güney Kore'de Başkan Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim hükümsüz kılındı

Güney Kore'de parlamento, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti. Başkan Yeol da geri adım atarak sıkıyönetim komuta kuvvetlerinin geri çekildiğini ve sıkıyönetim kararının kaldırılacağını söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmek üzere Ulusal Meclis'te acil oturum düzenlendi. Meclisin 300 üyesinden 190'ının katılabildiği kurulda sunulan önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" kılındı.

Anayasa uyarınca sıkıyönetimin parlamento çoğunluğunun talebiyle kaldırılması gerektiği için oylama yapıldı.

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik, yaptığı açıklamada, "Meclisin ana binasına giren tüm askerler tamamen ayrıldı." ifadesini kullandı.

Güney Kore’de kabine, sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin kararı onayladı. Böylece, Başkan Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetim kararı kaldırıldı.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefet partilerinin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaştığını öne sürerek, ülkede sıkıyönetim ilan etti. Yoon, bu adımın Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını belirtti.

SIKIYÖNETİM KARARI SONRASI ASKERİ HAREKETLİLİK

Sıkıyönetim ilanının ardından, askerler Ulusal Meclis'in yerleşkesine ve ana binasına girerek güvenlik önlemleri aldı. Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından alındığı ifade ediliyor.

DEVLET BAYKAŞKANI SIKIYÖNETİM İLAN ETME YETKİSİNE SAHİP

Güney Kore'nin anayasasına göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan etme yetkisine sahip. Yoon'un bu yetkiyi, ülke içindeki politik gerilim ve güvenlik endişeleri doğrultusunda kullandığı belirtiliyor.