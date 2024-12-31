Güney Kore'de enflasyon yükseldi

Güney Kore'nin yıllık enflasyon oranı, Kasım ayında %1.5 iken Aralık ayında %1.9’a yükseldi ve piyasa beklentisi olan %1.7’yi geçti. Bu oran, Ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon oranı oldu. Gıda fiyatları beş aydır ilk kez hızla artarak %2.5'e çıktı. Taşıma fiyatlarında da %1.3’lük bir toparlanma gözlemlendi. Ancak, enflasyon oranı dört aydır merkez bankasının %2 hedefinin altında seyretmeye devam ediyor.

BANKA FAİZ İNDİRİMİYLE DESTEK OLDU

Güney Kore Merkez Bankası, geçen ay politika faizini sürpriz bir şekilde 25 baz puan indirerek %3 seviyesine çekti. Bu adım, 2009'dan bu yana ilk kez arka arkaya yapılan faiz indirimi olarak kayıtlara geçti. Banka, 2024 ve 2025 için enflasyon beklentilerini de %2.5 ve %2.1’den sırasıyla %2.3 ve %1.9’a düşürdü.

Geçtiğimiz hafta, Banka yetkilileri, önümüzdeki yıl faiz oranlarını daha da düşürerek ekonomik büyüme üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hafifletmeyi planladıklarını açıkladı. Bu kararlar, enflasyon hedefinin altındaki seyrin, ekonomik istikrar için faiz indirimlerini desteklediğini gösteriyor.

AYLIK TÜKETİCİ FİYATLARI ARTIŞI

Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0.4 arttı. Kasım ayındaki %0.3’lük düşüşün ardından gelen bu artış, piyasa beklentisi olan %0.2’nin üzerinde gerçekleşti ve son dört ayın en yüksek artışı oldu. Enflasyondaki bu yükseliş, ekonomiyi canlandırmak için alınan önlemlerin etkilerini gözler önüne serdi.