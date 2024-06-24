Güney Kore'de fabrika yangınında 20 ölü

Kaynak: AA
Güney Kore'de fabrika yangınında 20 ölü

Güney Kore’de pil fabrikasında çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bulunan bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi.

Seul'un güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan "Aricell" isimli lityum pil üretim fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yetkililer konu hakkında, 2'si ağır yaralı 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini ve fabrikada mahsur kalan diğer kişiler için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un yangının söndürülüp mahsur kalan işçilerin kurtarılması için acil durum talimatı verdiği belirtildi.

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min ise, devlet kurumları ve yerel yönetimlerden tüm kaynaklarını ve imkanlarını seferber etmelerini talep etti.

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