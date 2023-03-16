Güney Kore’de haftada 69 saat çalışma isyanı

Birçok ülke haftada 4 gün çalışma denemesi yaparken Güney Kore’de hükümetin haftalık çalışma saatini artırma planı genç nüfusun tepkilerine takıldı.

Sendikalar, Kore'de halihazırda birçok ülkeye göre çok uzun olan çalışma saatlerini daha da artırma planına isyan ederek “Bu plan sabah 9’dan gece yarısına kadar çalışmayı yasal hale getiriyor. İşçilerin sağlığını hiçe sayıyorlar” açıklaması yaptı.

Seul hükümeti, haftalık 52 saat çalışma süresinin yeterli olmadığı yönünde iş dünyasından gelen şikayetler sonrasında haftalık çalışma saatini 69'a yükseltmeyi planlıyordu. Ancak plan ülkede büyük protestolara yol açtı.

Özellikle Z kuşağının protestoları sonucu Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol hükümete planı gözden geçirme talimatı verdi. Devlet Başkanlığı sözcüsü Kim Eun-hye, Yoon'un talimatında hükümetin haftalık çalışma saati konusunda halkla, özellikle genç nüfusla daha fazla iletişim kurması talebinin yer aldığını aktararak hükümetin işçilerin haklarını koruması gerektiğini söyledi.

ÇALIŞMA SAATLERİ BİRÇOK ÜLKEDEN FAZLA

Geçen yıl iktidara gelen ve sermaye yanlısı sağcı bir lider olan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un iş dünyasında daha fazla esneklik sağlama yönündeki politikalarına ülkede tepkiler giderek artıyor. Sendikalar, ülkede halihazırda birçok ülkeye göre çok uzun olan çalışma saatlerini daha da artırma planını “işçi sınıfına büyük bir saldırı” olarak niteliyor.

Birçok ülke özellikle Kovid-19 salgını sonrası haftalık çalışma saatlerini kısaltmaya çalışırken ve 4 gün çalışma denemeleri yaparken Güney Kore'nin aksi yönde adım atmaya çalışması dikkat çekiyor. 2021 verilerine göre Güney Koreliler yıllık ortalama 1915 saatle OECD ülkelerindeki işçilerin ortalamasına kıyasla 199, Almanya'daki işçilere göreyse 566 saat fazla çalıştı.

‘İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI HİÇE SAYIYORLAR’

Muhalefet de Asya'nın 4. büyük ekonomisi olan Güney Kore'de çalışma saatlerini artırmanın doğum oranlarının rekor düzeyde düşmesiyle patlak veren istihdam krizine çözüm olmayacağını savunuyor.

Kore Sendikalar Konfederasyonu, “Bu plan sabah 9'dan gece yarısına kadar çalışmayı yasal hale getiriyor. İşçilerin sağlığını hiçe sayıyorlar” açıklaması yaptı. Kadın örgütleri de planın özellikle çalışan annelerin hayatını zorlaştıracağına dikkat çekti.