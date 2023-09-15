Güney Kore'de sıtma alarmı

Güney Kore'de ocak ayından bu yana 610 sıtma vakası belirlendi.

KAYNAK: AA
Güney Kore'de sıtma alarmı

Yonhap'ın Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (KDCA) verilerine dayandırdığı haberine göre, ocak ayından eylülün ilk haftasına kadar olan dönemde 610 sıtma vakası bildirildi.

Ülkede geçen yıl, aynı dönemde görülen 301 sıtma vakasının neredeyse ikiye katlandığı kaydedilirken, 2016 yılındaki 673 vakadan bu yana ilk kez yıl içinde 600'den fazla sıtma vakası görüldüğü aktarıldı.

Vakalardaki artışın devam etmesi halinde bu sayının yıl sonunda 700'e çıkabileceği düşünülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

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