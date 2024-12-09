Güney Kore'de tekne kazası: 7 can kaybı var

Güney Kore'nin Gyeongju kenti açıklarında, bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Pohang Sahil Güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Gyeongju kenti açıklarında bir balıkçı teknesi kum dubasına çarparak alabora oldu.

3 Güney Koreli ile 5 Endonezyalıyı taşıyan balıkçı teknesindeki 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Sahil güvenlik botları ve helikopterlerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.