Güney Kore'de üst düzey istifa!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Güney Kore'de üst düzey istifa!

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo görevinden istifa etti.

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, başkanlık seçimleri öncesi görevinden istifa etti.

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasının ardından Devlet Başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo istifa etti. Han açıklamasında, "Taşıdığım sorumluluğun ağırlığını değerlendirerek, böyle bir kararın gerçekten doğru ve kaçınılmaz olup olmadığını uzun uzun ve dikkatlice düşündükten sonra, eğer tek yol buysa, bunu yapmam gerektiğine karar verdim" dedi. Güney Kore'de devlet başkanı seçimlerinin 3 Haziran'da yapılması planlanıyor.

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