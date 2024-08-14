Güney Koreli perakendeciler ABD hisselerine hücum etti

Güney Koreli perakendeciler Nvidia'yı (NVDA.O) kapmaya başladı, yeni sekme açar, Tesla Inc. (TSLA.O), yeni sekme açarve Apple (AAPL.O), yeni sekme açarBu yıl hisse senetlerindeki artış , hükümetin yerel borsa piyasasını canlandırma çabalarına rağmen gelen bir hamle olan dünya çapındaki yapay zeka çılgınlığından da etkilendi .

2020'den beri Tesla'ya yatırım yapan ve şu anda finansal varlıklarının yaklaşık %85'ini elektrikli araç üreticisinde tutan 49 yaşındaki Sunny Noh, Reuters'e verdiği röportajda son dönemdeki piyasa düşüşünü uzun vadeli bir satın alma fırsatı olarak gördüğünü söyledikten sonra "Bir iki sene boyu düşebilir ama 10 sene gibi uzun vadede tekrar yükselişe geçecektir" dedi.

Noh gibi perakendeciler, Samsung Electronics (005930.KS) gibi küresel teknoloji devlerinin evi olan 1,8 trilyon dolarlık borsada hissedarların daha düşük getirileri ve düşük değerlemeler olarak adlandırılan sözde "Kore indirimi"nden dolayı hayal kırıklığına uğradılar.

Güney Kore'de halka açık şirketler için son 10 yıllık temettü ödemesinin net gelire oranı, Finansal Hizmetler Komisyonu'na göre, ortalama %26 seviyesinde seyrederken, bu oran Tayvan'daki %55, Japonya'daki %36 ve ABD'deki %42'den düşük.

Yatırımcılar, Samsung ve Hynix'in AI patlamasının ön saflarında olmamasından daha da fazla hayal kırıklığına uğradı. Samsung hisseleri bu yıl şimdiye kadar %4 düştü, Nvidia'nın %120'lik artışına karşın. Hynix daha iyi durumda, %25 arttı.

Koreli şirketler için son 10 yıllık fiyat-defter değeri oranı ortalama 1,04 iken ABD'li şirketler için bu oran 3,64'tür.

Bu rakamlar, 14 milyonluk muazzam sayıları ve güçlü bir kolektif güç olarak hareket etme kapasiteleri nedeniyle halk arasında "karıncalar" olarak bilinen perakendecilerin, on yıldan uzun süredir denizaşırı pazarlara büyük yatırımlar yapmasını kısmen açıklıyor.