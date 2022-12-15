Devlet Başkanı tören sırasında tuvaletini tutamadı

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, bir tören sırasında herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı.

Mayardit'in törende askeri bandonun gösterisi sırasında tuvaletini yaptığı görüntüler sosyal medyada viral oldu. Güney Sudan liderinin pantolonuna bakması ve olaya şahit olan yetkililerin şaşkın bakışları da videoya yansıdı.

2011'deki kuruluşundan bu yana Güney Sudan'ın lideri olan 71 yaşındaki Mayardit'in sağlık sorunları nedeniyle tuvaletini tutamamış olabileceği belirtildi.

2023'te seçimlere gidecek ülkede, Mayardit'in 13 yıllık iktidarını sürdürmeye çalışması bekleniyor.

Güney Sudan'da seçimler darbe girişimi ve siyasi krizler nedeniyle iki defa ertelenmişti.