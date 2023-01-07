7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Sudan liderinin tuvaletini tutamadığı görüntüler sonrası gazeteciler gözaltına alındı

Güney Sudan liderinin tuvaletini tutamadığı görüntüler sonrası gazeteciler gözaltına alındı

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir'in bir törende tuvaletini tutamadığı videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından 6 gazeteci gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:25
Takip Et

Güney Sudan liderinin törende tuvaletini tutamadığı görüntüler sonrası gazeteciler gözaltına alındı

Güney Sudan liderinin tuvaletini tutamadığı görüntüler sonrası gazeteciler gözaltına alındı
+
Aa
-

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in bir törende kalabalığın ortasında tuvaletini yaptığı görüntüler sebebiyle 6 gazeteci gözaltına alındı.

Güney Sudan’da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in, geçen ay bir tören sırasında herkesin gözü önünde tuvaletini yapması büyük şaşkınlığa yol açmıştı. Mayardit’in törende askeri bandonun gösterisi sırasında tuvaletini yaptığı görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Güney Sudan liderinin pantolonuna bakması ve olaya şahit olan yetkililerin şaşkın bakışları da videoya yansımıştı.

2011’deki kuruluşundan bu yana Güney Sudan’ın lideri olan 71 yaşındaki Mayardit’in sağlık sorunları nedeniyle tuvaletini tutamamış olabileceği belirtiliyordu.

Gazetecileri Koruma Örgütü (CPJ), devlet televizyonundan 6 gazetecinin görüntüleri izinsiz yayınlama suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan gazeteciler arasında kameramanlar ve teknik sorumlular olduğu belirtildi.

CPJ'nin Afrika temsilcisi Muthoki Mumo, yetkililerin beğenmedikleri içerikler nedeniyle gazetecileri keyfi şekilde gözaltına almasının kabul edilemez olduğunu kaydederek gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
7
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
﻿Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
﻿Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
﻿Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak
﻿Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak
﻿Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak
﻿Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kara kış
﻿Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kara kış
﻿Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kara kış
﻿Definecilere suç üstü: 3 gözaltı
﻿Definecilere suç üstü: 3 gözaltı
﻿Definecilere suç üstü: 3 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.