Güney Sudan liderinin tuvaletini tutamadığı görüntüler sonrası gazeteciler gözaltına alındı

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in bir törende kalabalığın ortasında tuvaletini yaptığı görüntüler sebebiyle 6 gazeteci gözaltına alındı.

Güney Sudan’da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in, geçen ay bir tören sırasında herkesin gözü önünde tuvaletini yapması büyük şaşkınlığa yol açmıştı. Mayardit’in törende askeri bandonun gösterisi sırasında tuvaletini yaptığı görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Güney Sudan liderinin pantolonuna bakması ve olaya şahit olan yetkililerin şaşkın bakışları da videoya yansımıştı.

2011’deki kuruluşundan bu yana Güney Sudan’ın lideri olan 71 yaşındaki Mayardit’in sağlık sorunları nedeniyle tuvaletini tutamamış olabileceği belirtiliyordu.

Gazetecileri Koruma Örgütü (CPJ), devlet televizyonundan 6 gazetecinin görüntüleri izinsiz yayınlama suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan gazeteciler arasında kameramanlar ve teknik sorumlular olduğu belirtildi.

CPJ'nin Afrika temsilcisi Muthoki Mumo, yetkililerin beğenmedikleri içerikler nedeniyle gazetecileri keyfi şekilde gözaltına almasının kabul edilemez olduğunu kaydederek gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.