Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün itibariyle hafta sonuna kadar hava sıcaklığında 2 ila 4 derece artış beklediklerini bildirdi.

KAYNAK: İHA
Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün başlayarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bölgede 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edildiği, 2 Eylül Cumartesi günü mevsim normallerine düşmesi beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sıcak havanın etkili olduğu bölgede kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte olduğu ifadelerine yer verildi.

Beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle:

"Diyarbakır : 35-40
Şanlıurfa:35-39
Mardin:31-36
Siirt:33-38
Batman : 36-41
Şırnak:30-36"

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