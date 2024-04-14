Güneysu'da ahşap ev yangında kül oldu

Kaynak: İHA
Güneysu'da ahşap ev yangında kül oldu
Rize Güneysu'da 2 katlı ahşap bina çıkan yangın sonrasında küle dönerek kullanılamaz hale geldi

2 katlı binanın küle döndüğü yangın, Güneysu ilçesi Yukarı İslahiye Köyü Derebaşı mevkiinde saat 22.20 sıralarında çıktı. Aktarılan bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı ahşap evden alevler yükselmeye başladı.

Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının olduğu noktaya gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 300 bin TL maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış sebebinin elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor.

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