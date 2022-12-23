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Kafasına yük asansörü çarpan işçi öldü

Güngören'de, kafasına yük asansörü çarpan işçi Bekir A., yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:43
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Güngören'de kafasına yük asansörü çarpan işçi öldü

Kafasına yük asansörü çarpan işçi öldü
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Merter'de bulunan bir iş yerinde Bekir A. isimli işçi, altında beklediği yük asansörün indiğini fark edemeyince, kafasından yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Bekir A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esnaf Aytekin Tok, "Asansör inerken altında oturuyordu. Asansör inerken duymamış, kafasına çarpmış. Görgü tanıkları boynunun kırıldığını söylüyor" dedi.

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