Kafasına yük asansörü çarpan işçi öldü

Merter'de bulunan bir iş yerinde Bekir A. isimli işçi, altında beklediği yük asansörün indiğini fark edemeyince, kafasından yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Bekir A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esnaf Aytekin Tok, "Asansör inerken altında oturuyordu. Asansör inerken duymamış, kafasına çarpmış. Görgü tanıkları boynunun kırıldığını söylüyor" dedi.