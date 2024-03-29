Güngören'de kombi bomba gibi infilak etti

Kaynak: İHA
Güngören'de kombi bomba gibi infilak etti
Güngören’de bir binanın balkonunda bulunan kombinin patlaması sonucu yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Korkunç olay Güngören Soğanlı Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katındaki balkonda bulunan kombi bilinmeyen bir nedenle patladı. Kombinin patlamasıyla mutfakta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Duman binayı kaplarken, üst katta bulunan iki kişi içeride mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, içeride kalanları ise kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamaya ilişkin konuşan Gürkan Şentürk, “Yangın çıktığında ben uyuyordum. Sanırım kombinin ateşlenmesinde bir sıkıntı oldu. O yüzden yangın çıktı. Bu sebeple de yangın yayıldı. Camlar patladı ve benzeri olaylar yaşandı. Uykudan uyandığım için ne olduğunu pek kestiremedim" dedi.

Şentürk "Zaten yeni kendime geldim. İtfaiye ekipleri geldikten sonra yangını söndürdüler. Çok şükür can kaybı ve herhangi bir yaralanma yok. 5 ve 6. katta mahsur kalanlar oldu. Ama onlarda da bir sıkıntı yok. Onları da itfaiye gelip aldı. Herkes iyi, çok şükür” diye konuştu.

aw172815-01.jpg

aw172815-02.jpg

aw172815-03.jpg

aw172815-04.jpg

aw172815-05.jpg

aw172815-06.jpg

aw172815-07.jpg

Son Haberler
SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz. Dikkat Ekonomi
SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz. Dikkat
Meksika'da kan donduran olay: Kocasıyla birlikte komşusunun 8 yaşındaki kızını kaçırıp öldürdü! Video
Meksika'da kan donduran olay: Kocasıyla birlikte komşusunun 8 yaşındaki kızını kaçırıp öldürdü!
Ali Tezel en düşük emekli maaşı 13 bin 200 lira olacak dedi Ekonomi
Ali Tezel en düşük emekli maaşı 13 bin 200 lira olacak dedi
Galatasaray maçına Ali Şansalan atandı Spor
Galatasaray maçına Ali Şansalan atandı
Efsane sol bek Beşiktaş'a geri döndü. Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Efsane sol bek Beşiktaş'a geri döndü. Gürel Yurttaş açıkladı
YSK Başkanından seçim açıklaması Gündem
YSK Başkanından seçim açıklaması
SPK’dan halka arzlarla ilgili yeni karar Ekonomi
SPK’dan halka arzlarla ilgili yeni karar