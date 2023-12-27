Güngören'de tekstil atölyesinde yangın. Mahsur kaldı, yardımına itfaiye yetişti

Yangın, atölyenin bodrum katındaki dijital baskı alanında saat 09.00 civarında meydana geldi. Dumanlar binayı hızla kapladı. Üst kattaki Nasima adlı kadın, dumanı fark edince yangın merdivenine kaçtı ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye geldi. Yangın merdiveninde sıkışan kadın, itfaiye tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kadın, ambulansta sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık bir müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında atölye ve atölyenin önündeki bir araba zarar gördü.

“YUKARIDAN DUMAN GÖRDÜ VE ÇIĞLIK ATTI”

Metin Ayten, "Abla, yukarıdan duman geldiğini görünce çığlık attı. Yangın bodrum kattan çıktı ve dumanlar yukarıya yükseldi. İçeride bir kişi daha vardı, o atölyeyi açmıştı’’ dedi.