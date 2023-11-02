Güngören'de tramvay raydan çıktı. Seferlerde aksamalar yaşanıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Güngören istasyonu yakınında raydan çıkan tramvay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan bir açıklama geldi.

KAYNAK: AA
Güngören'de tramvay raydan çıktı. Seferlerde aksamalar yaşanıyor

Bağcılar'dan Kabataş yönüne giden tramvay, Güngören'deki bir AVM önünde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

Olay yerine İBB ekipleri sevk edilirken tramvay seferleri ilk önce Mehmet Akif ile Kabataş istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

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YOLCULAR İSTASYONA YÜRÜDÜLER

Raydan çıkan tramvaydan inen yolcular nedeniyle durakta yoğunluk meydana geldi. Bazı yolcular, gitmek istedikleri yere ulaşmak için Mehmet Akif istasyonuna doğru yürüdü.

Polis ekipleri de istasyon çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

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METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Seferlerimiz Kabataş-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İBB ekiplerinin raydan çıkan tramvayı yerine yerleştirmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

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