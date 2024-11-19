Günlerdir aranan Xoana Edith Escobar adlı kadının cesedi su varilinin içinde bulundu

Arjantin'in Merlo kentinde yaşanan trajik olayda, 34 yaşındaki Xoana Edith Escobar'ın cansız bedeni su dolu bir varilde bulundu. Escobar, 13 Kasım'da eski eşi David Alberto Juárez’i görmek ve çocuğuna ayakkabı almak için para istemek üzere yola çıkmış, bir daha geri dönmedi.

SON GÖRÜŞME VE ŞÜPHELER

Xoana’nın en büyük çocuğu, annesinin kaybolduğu gün babasıyla birlikte polise gitmeyi beklerken Juárez'in ortadan kaybolduğunu belirtti. Eski eş Juárez, Xoana’yı otobüs durağına kadar götürdüğünü, ardından hiçbir şey bilmediğini iddia etti. Ancak, Xoana'nın telefon bağlantısının kesildiği ve ulaşım kartının kullanılmadığı ortaya çıktı.

CESEDİN BULUNUŞU VE İLK BULGULAR

Escobar’ın bedeni, Merlo’daki Las Víboras deresinin yakınındaki ıssız bir bölgede bulundu. Tanınması, üzerinde bulunan kıyafetler ve dövmeler sayesinde gerçekleşti. İlk otopsi sonuçları, Xoana’nın boğularak öldürüldüğünü ve boynunda hâlâ bir ip bulunduğunu ortaya koydu. Cinayetin başka bir yerde işlendiği ve bedenin taşındığı düşünülüyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Juárez, olay sonrası kayıplara karıştı. Ancak komşuların bir tarlada uyurken gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Juárez’in çalıştığı galeri ve çevresindeki güvenlik kameraları inceleniyor. Ayrıca, telefon kayıtları ve tanık ifadeleriyle cinayetin detayları netleştirilmeye çalışılıyor.

KADINA ŞİDDET DEVAM EDİYOR

Olay, Arjantin’de kadına yönelik şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Casa del Encuentro isimli STK’ya göre, 2024 yılının ilk 10 ayında ülkede 217 kadın öldürüldü. Bu cinayetlerin yüzde 54’ü, mevcut veya eski partnerler tarafından işlendi. Geride kalan çocukların yüzde 52’si ise 18 yaş altındaydı.

Xoana’nın trajik ölümü, şiddet gören kadınların korunması konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini bir kez daha gösterdi.