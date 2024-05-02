Günlerdir aranıyordu: Toprağa gömülü halde bulundu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, 20 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Irak uyruklu Mohammed Azeez Mahdi M.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
28 Nisan'da, 45 yaşındaki Mohammed Azeez Mahdi M.'nin otomobili terk edilmiş halde Adapazarı ilçesinde bulundu.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erenler ilçesindeki bir fındık bahçesinde yapılan Mohammed Azeez Mahdi M.'nin toprağa gömülü halde cansız bedenine ulaştı.
Olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alınırken, yabancı uyruklu bir kişi için de arama kararı çıkarıldı.
Mohammed Azeez Mahdi Mi'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine sevk edildi.