Günlerdir haber alınamayan iş insanından acı haber geldi. Yunanistan'a vuran ceset onun çıktı

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Aydın'ın Didim ilçesinden kendisine ait FBR isimli teknesiyle denize açıldıktan sonra sırra kadem bastı. Ailesi tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, iş insanının boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, lakin kendisine ulaşılamadı.

Tekneden düştüğü düşünülen iş adamını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cinkaya'ya ait tüm eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.

Yunanistan yetkililerinin İnterpol ile paylaştığı bilgide, 17 Aralık’ta öğlen saatlerinde Samos Adası’nda Mavrikos Mykalis sahilinde cansız bir erkek cesedinin vurduğu, otopsi ve kimlik tespiti için Samos’ta bir hastaneye götürüldüğünü belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan yetkilileri ile iletişim kurdu. Aile üyelerinden Didim Devlet Hastanesi’nde alınan DNA örneklerinin bulunan erkek cesedi ile karşılaştırılması yapıldı.

AİLEDEN ALINAN DNA ÖRNEĞİ SAHİLE VURAN ERKEK CESEDİ İLE EŞLEŞTİ

Aileden alınan DNA örnekleriyle Samos Adası’nda kıyıya vuran erkek cesedinden alınan DNA örneklerinin eşleştiği öğrenildi. Kayıp iş insanı Yasin Cinkaya’nın tekneden düştüğü, akıntının etkisiyle cansız bedeninin Samos Adası Mavrikos Mykalis sahiline vurduğu anlaşıldı. Yasin Cinkaya'ya ait olduğu ifade edilen cenazenin ailesine teslim edilmesinin ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.