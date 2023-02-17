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Şef Mehmet Yalçınkaya: Lüks mobilyalar boş, arabalar boş. Günlerdir Kahramanmaraş'ta yemek yapıyordu

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 il etkilendi. Büyük yıkımın ve acı kayıpların olduğu afet bölgesinde günlerdir yemek yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya "İnsan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an" diyerek herkesin tüylerini diken diken eden sözler söyledi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:21
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Günlerdir Kahramanmaraş'ta yemek yapıyordu! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya: Lüks mobilyalar boş, arabalar boş...

Şef Mehmet Yalçınkaya: Lüks mobilyalar boş, arabalar boş. Günlerdir Kahramanmaraş'ta yemek yapıyordu
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonra afet bölgesine koşan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta MasterChef ekibiyle elinden geleni yapmaya çalışan Mehmet Şef herkesin tüylerini diken diken etti.

"İNSAN OLARAK KENDİMİ TARTTIĞIM YERDEYİM..."

Mehmet Yalçınkaya paylaşımında "İnsan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an her şey boş. -2 derece dışarısı Kahramanmaraş’da binlerce insan çadırlarda, lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş... Çocuklar kadınlar yaşlılar. Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu bende ve gözlerim kapanmıyor bir türlü Allah bu acıları bir daha göstermesin canım yanıyor" dedi.

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