Şef Mehmet Yalçınkaya: Lüks mobilyalar boş, arabalar boş. Günlerdir Kahramanmaraş'ta yemek yapıyordu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonra afet bölgesine koşan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta MasterChef ekibiyle elinden geleni yapmaya çalışan Mehmet Şef herkesin tüylerini diken diken etti.

"İNSAN OLARAK KENDİMİ TARTTIĞIM YERDEYİM..."

Mehmet Yalçınkaya paylaşımında "İnsan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an her şey boş. -2 derece dışarısı Kahramanmaraş’da binlerce insan çadırlarda, lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş... Çocuklar kadınlar yaşlılar. Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu bende ve gözlerim kapanmıyor bir türlü Allah bu acıları bir daha göstermesin canım yanıyor" dedi.