Günlerdir kayıp olan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 13 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'DAN VAN'A GELDİ

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi.

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VAN GÖLÜ SAHİLİNE İNMEK İSTEDİĞİ SÖYLENDİ

27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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AYAĞINDA TERLİKLER BULUNUYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin'in turnikeden geçtiği görülüyor. Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin'in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları, gölde tekne ve botlarla, karada polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.