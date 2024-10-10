Günlerdir kayıp olan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Günlerdir kayıp olan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 12 gündür haber alınamıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 13 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'DAN VAN'A GELDİ

aw304965-02.jpg

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi.

rojinn.jpg

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'ten 12 gündür iz yok! Evler sokaklar didik didik aranıyorVan'da kaybolan Rojin Kabaiş'ten 12 gündür iz yok! Evler sokaklar didik didik aranıyor

VAN GÖLÜ SAHİLİNE İNMEK İSTEDİĞİ SÖYLENDİ

aw304965-02-001.jpg

27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaybolan Rojin için aramalar da son durum!Kaybolan Rojin için aramalar da son durum!

AYAĞINDA TERLİKLER BULUNUYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin'in turnikeden geçtiği görülüyor. Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin'in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde devam ediyor.

vangolu.jpg

Arama kurtarma çalışmaları, gölde tekne ve botlarla, karada polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Son Haberler
Hareket halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Hareket halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Komşuların kavgası cinayetle bitti
Komşuların kavgası cinayetle bitti
Otobüste cinayet! Sonradan bindi, defalarca bıçakladı, inip gitti
Otobüste cinayet! Sonradan bindi, defalarca bıçakladı, inip gitti
Zimmet suçundan aranan oda başkanı gözaltına alındı
Zimmet suçundan aranan oda başkanı gözaltına alındı
Gram altında 4 bin 500 TL için tarih yeni tarih. Köşede altını olanlar yaşadı
Gram altında 4 bin 500 TL için tarih yeni tarih. Köşede altını olanlar yaşadı