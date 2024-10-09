Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'ten 12 gündür iz yok! Evler sokaklar didik didik aranıyor

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten (21) 12 gündür haber alınamıyor.

Arama çalışmaları, gölün ve çevresinin yanı sıra iskele tarafındaki sahil kenarında bulunan metruk yapı ve evlerde yoğunlaştırıldı. Polis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında her yer detaylıca aranıyor.

Arama kurtarma çalışmaları, gölde tekne ve botlarla, karada ise polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama ekiplerinin katılımıyla devam ediyor. Polis helikopteri zaman zaman aramalara bölgede alçak uçuşlarla destek verirken, çalışmalarda hassas burunlu iz köpekleri de kullanılıyor.

Van'da kayıp üniversiteli Rojin Kabaiş 9 gündür aranıyor. Çalışmalar iskele sahilinde yoğunlaştı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su buldu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 12'nci gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada ise polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama birliklerinin katıldığı arama çalışmalarında polis helikopteri zaman zaman alçak uçuşlar yaparak destek veriyor.

Van'da kayıp üniversiteli Rojin Kabaiş 9 gündür aranıyor. Çalışmalar iskele sahilinde yoğunlaştı

Ekipler, 'Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü' gibi tüm şüpheleri değerlendirerek çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, iskele sahilinden Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bardakçı Mahallesi'ne kadar her yeri detaylıca arıyor.

AFAD'ın deprem bölgesinde kullandığı hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, gönüllü arama kurtarma ekipleri de termal kameralı dronla göl üzerini ve etrafını tarıyor. Çalışmalarda, yandan taramalı sonar ile su üstü radar cihazları da kullanılıyor.

Van'da kayıp üniversiteli Rojin Kabaiş 9 gündür aranıyor. Çalışmalar iskele sahilinde yoğunlaştı

ARAMALAR, METRUK YAPI VE EVLERİN BAHÇELERİNDE YOĞUNLAŞTI



Ekiplere destek veren ve gönüllülerden oluşan Hak Arama Kurtarma ekipleri, iskele tarafındaki sahil kenarında bulunan metruk yapı ve evlerde aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında her yer detaylıca aranıyor.