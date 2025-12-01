'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' gibi birbirinden başarılı filmlerde yer alan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den gelen haber hayranlarını endişelendirdi.

2. Sayfa'nın özel haberine göre; 49 yaşındaki Cemcir'in iç kanama nedeniyle Maslak'ta bulunan bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

'YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK'

Yoğun bakımdaki Murat Cemcir’in sağlık durumuyla ilgili yapılan son açıklamada ise, “Divertikül kanaması ile hastanede gereken müdahaleler yapıldı. Yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor. Tedavisi devam ediyor” denildi.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir 30 Kasım 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Bölümü mezunu.

Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile geniş bir hedef kitleye ulaştı.

Ahmet Kural ile Çalgı Çengi filmindeki performansı büyük beğeni toplamıştı. Murat Cemcir 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde yer aldı. Cemcir “Düğün Dernek” filminde de Ahmet Kural ile başrolü paylaştı.

Öte yandan 2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer aldı. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde yer aldı.