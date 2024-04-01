Günlerdir yoğun bakımda olan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bartın Terminal kavşağında 21 Mart Perşembe akşamı meydana gelen feci kazada iki araç çarpışmış, kazadan sonra refüjdeki elektrik direği ve trafik tabelalarına çarparak devrilmişti. Kaza sonucu araçta bulunan Bartın Üniversitesi öğrencisi Kerim Yanık ağır yaralanmıştı.
Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yanık, 12 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyordu. Hayatını kaybeden Yanık'ın cenazesi yapılacak olan otopsiden sonra ailesine teslim edildi ve defnedilmek üzere memleketi Samsun'un Bafra ilçesine götürüldü.