Günlük kiralamalarda kimlik bildirim dönemi başladı

Kaynak: DHA
Günlük kiralamalarda kimlik bildirim dönemi başladı
1 Ocak itibariyle günlük kiralık evler için başlatılan yeni düzenlemeye göre; konutuna astığı belgeyle evini kiralayan ev sahipleri kiracının kimlik bilgisini emniyet müdürlüğüne bildirmek zorunda olacak.

1 Ocak itibariyle, evini 100 günden az süreyle kiraya vermek isteyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin almak zorunda.

Aynı apartmanda 5'ten fazla daire kiralanırsa, belediyeden de izin alınması gerekmektedir. Bu durumda, tüm daire sahiplerinin onayı aranacak.

Eğer apartman sakinleri, dairelerin günlük olarak kiralanmasına karşı çıkarsa, bunu ilgili kurumlara bildirebilecek.

Turizm amaçlı konut kiralama izni olmadan bu işi yapanlara, her bir daire için 100 bin lira ceza kesilecek ve 15 gün içinde izin almaları istenecektir. Eğer 15 gün sonra da izin almadan kiralama yapmaya devam ederlerse, bu sefer 500 bin lira ceza ödemek zorunda kalacaklar ve bir kez daha 15 gün süre tanınacaktır. Ayrıca, izinli bir konutu başkasına alt kiralayanlar da, her bir kira sözleşmesi için 100 bin lira ceza ile karşılaşacaklar.

Bir yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla 100 günden uzun süreli kiralayanlar ise 1 milyon lira ceza ödeyecek.

Öte yandan ev sahipleri evde konaklayacak müşterilerle günlük ev kiralama sözleşmesi imzalamalı. Sözleşme gereğince kalacak kişilerin kimlik bilgileri emniyet müdürlüğüne bildirilecek.

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