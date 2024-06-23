Günlük kiralık daireler yasaklanıyor. Tarih verildi bir devir kapanıyor

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Günlük kiralık daireler yasaklanıyor. Tarih verildi bir devir kapanıyor

Avrupa'nın bir çok yerinde uygulanan turistlere günlük kiralık ev yasağı artık Barselona'da da geçerli olacak. Belediye, kira artışının önüne geçmek için turistlere ev kiralama uygulamasına yasak getiriyor.

Dünyanın turizm açısından önde gelen şehirlerden Barselona'da kira ve konut krizinden dolayı günlük kiralık evlerin yasaklanacağı duyuruldu.
Şehrin solcu Belediye Başkanı Jaume Collboni, kararın gerekçesi olarak ise yerel halkın artan ev fiyatlarını ödeyememesini gösterdi. Collboni ayrıca Airbnb gibi platformlarında 2028'e kadar sonlandırılacağını açıkladı.

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Böylelikle ev fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade eden Collboni, kısa süreli kiralama iznine sahip 10 binden fazla evin lisansının da iptal edileceğini belirtti. Collboni, ev kiralarının Barselona'nın en büyük sorunu olduğuna dikkat çekti.
Bazı kesimler ise bu adımın kaçak kiralama uygulamalarına yol açacağı konusunda uyarıyor.

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FİYATLAR FIRLADI
Kısa süreli kiralık evlerin sayısının patlamasıyla son 10 yılda Barselona'da ev kiraları yüzde 68, satılık ev fiyatları ise yüzde 38 yükselirken, özellikle gençlerin ev kiralarını ödeyememesi Barselona için ciddi bir sorun teşkil ediyor.
Benzer sorunlarla karşı karşıya olan İspanya'nın Kanarya Adaları, Lizbon ve Berlin'de de daha önce turistlere ev kiralama uygulamasına sınırlama getirilmişti.

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