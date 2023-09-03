‘Günlük kiralık’ta sistem değişiyor. İhbar hattı ve komşu onayı detayı

Kişilerin ev veya odalarını günlük kiralayabildikleri Airbnb sisteminin vergiye dahil edilmesi için yeni bir düzenleme yapıldığı öğrenildi. Üzerinde çalışmaların sürdüğü düzenlemeden bahseden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, “Bir binada bir daire Airbnb sistemine dahil edilmek isteniyorsa tüm apartman sakinlerinin iznine ihtiyaç duyulacak” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, “Maalesef kaçak işletmelerle ilgili çok sayıda şikâyet alıyoruz. Bu durum en başta turizm sektörünü yaralıyor. Günlük ev kiralanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Biz bu konuyu bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı’na illettik. Ve çözüm için birtakım konular netleşmeye başladı” dedi. “Bu işin ayrı bir vergilendirme sistemi olacak” diyen Bahar, “Bu hazırlık başladı ve belli bir aşamaya geldi” bilgisini aktardı. Öte yandan Bahar, ihbar hattı kurulmasını da talep ettiğini ifade etti.

“ELBETTE AMAÇ YASAK DEĞİL”

Günlük kiralık ev konusunun ancak denetimle çözülebileceğine dikkati çeken Bahar, şöyle devam etti:

“İnanın telefonlarım susmuyor. Kayıt dışı faaliyet gösteren günlük evler turizmin dengesini bozdu. Şehir pansiyonları bomboş. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Bey’le bu konuyu detaylı biçimde konuştuk. Dünyada bu yöntemin çeşitli biçimlerde uygulandığını biliyoruz. Elbette amaç yasak değil. Amacımız bu işi belli bir sisteme dahil etmek. Mesela ilk aldığımız resmi bilgiye göre; bir binada bir daire Airbnb sistemine dahil edilmek isteniyorsa tüm apartman sakinlerinin iznine ihtiyaç duyulacak. Yani siz, ‘Ben kafama göre dairemi günlük, aylık kiraya veriyorum’ diyemeyeceksiniz. Yine bu işin ayrı bir vergilendirme sistemi olacak. Bu hazırlık başladı ve belli bir aşamaya geldi. Ben de konuyu bizzat takip ediyorum.

İHBAR HATTI KURULMASI TALEP EDİLDİ

Hatta biz ilgili makamlara tüm kaçak uygulamaları içine alan yeni bir ihbar sistemi kurulması önerisini de sunduk. Çünkü istediğiniz kadar sistem geliştirin eğer yeterli ve etkili şekilde denetim yapılmazsa sonuca ulaşamıyorsunuz. O yüzden hem günlük ev kiralamalarında hem de kaçak emlakçı, taksici, berber konularında özel bir ihbar hattı kurulmasını öneriyoruz. Belki de bu sürece sivil toplumu da dahil etmek gerekebilir.

"BİZ İŞ DÜNYASI OLARAK ÇOK RAHATSIZIZ"

Çünkü biz vergisiz çalışmayı önlemeye çalışırken bu iş katmerlendi. Yabancı göçü inanılmaz bir etki yaptı. Kaçak, merdiven altı çalışan sayısı arttı. Biz iş dünyası olarak çok rahatsızız. Elbette denetim yapılıyor. Antalya Valiliği, emniyet elinden geleni yapıyor. Ancak mevcut yapı sorunun çözümü için yeterli değil. İşte bu nedenle yeni bir denetim sistemi önerimiz var. Bunu da ilgili tüm makamlarla paylaşıyoruz paylaşmaya da devam edeceğiz.”