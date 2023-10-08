Güntekin Onay'ın İsmail Kartal yorumu gündem oldu: Ne olacak merak ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı Lacivertliler, ligde alınan bu galibiyetle beraber 8'de 8 yaptı.

Milli araya Süper Lig lideri olarak giren Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazandı ve toplamda 16'da 16 yaptı.

Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal için ise yayıncı kuruluş Bein Sports moderatörü Güntekin Onay'dan esprili bir yorum geldi.

Güntekin Onay, "İsmail Kartal'ı tebrik ediyoruz. Totemi bozmamak için 16 maçtır kıyafetini değiştirmiyor. Ancak havalar soğuyunca ne olacak merak ediyorum.️" ifadelerini kullandı.

Onay'ın yorumu, sosyal medyanın gündemine oturdu.